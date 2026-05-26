Meloni agli industriali | Apriamo un cantiere comune per riformare la burocrazia
Il premier ha annunciato l'apertura di un tavolo di lavoro condiviso con gli industriali per riformare la burocrazia. La proposta prevede un intervento collettivo e immediato per semplificare le procedure amministrative e ridurre i tempi di approvazione. Nessuna data è stata ancora fissata, ma si parla di un impegno congiunto tra governo e rappresentanti del settore industriale. La misura mira a snellire i processi e favorire lo sviluppo economico.
AGI - Giorgia Meloni propone un "cantiere comune" agli industriali per riformare radicalmente la burocrazia italiana. “Per cercare di essere concreti vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che sia fondamentale farlo insieme perché quando c’è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l’ utente ”, è uno dei passaggi più applauditi dell’intervento di Giorgia Meloni all’assemblea annuale di Confindustria a Roma. Meloni agli imprenditori: "Avviamo un cantiere comune contro la burocrazia". Rivolgendosi direttamente agli... 🔗 Leggi su Agi.it
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