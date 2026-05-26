Meloni agli industriali | Apriamo un cantiere comune per riformare la burocrazia

Notizia in breve

Il premier ha annunciato l'apertura di un tavolo di lavoro condiviso con gli industriali per riformare la burocrazia. La proposta prevede un intervento collettivo e immediato per semplificare le procedure amministrative e ridurre i tempi di approvazione. Nessuna data è stata ancora fissata, ma si parla di un impegno congiunto tra governo e rappresentanti del settore industriale. La misura mira a snellire i processi e favorire lo sviluppo economico.