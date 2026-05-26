Giorgia Meloni ha dichiarato che è necessario eliminare le norme restrittive eccessive, affermando che la regola dovrebbe essere la libertà. Durante un evento di Confindustria, ha criticato l’Europa per la burocrazia e i vincoli considerati troppo stringenti. La premier ha sottolineato la volontà di cambiare l’approccio alle regole europee, chiedendo un maggior spazio per le imprese e meno restrizioni.

Giorgia Meloni porta all’assemblea di Confindustria una sfida diretta all’Europa della burocrazia e dei vincoli. La premier ha accusato l’Unione europea di essersi trasformata in un “gigante burocratico”, capace di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune ma troppo spesso “miope” quando deve far sentire la propria voce nello scenario globale. Secondo la presidente del Consiglio, l’attuale configurazione dell’Ue è una delle principali fragilità per l’Italia e per il sistema produttivo, perché avrebbe sacrificato competitività e crescita strategica “sull’altare di approcci ideologici e tecnocratici”. Davanti alla platea degli industriali, Meloni ha rivendicato la necessità di “rimettere la politica al centro delle istituzioni europee”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni dà la scossa all'Ue: "Basta lacci, laccioli e gabbia. La regola sia la libertà”

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