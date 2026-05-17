Giorgia Meloni dà la scossa all’Ue | Emergenza energia stop al Patto di Stabilità per gli aiuti Muro di Bruxelles | Rispettare i vincoli

Dopo 78 giorni dall’inizio del conflitto in Iran che ha causato turbulence sui mercati energetici, il governo italiano ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea. In questa missiva, si chiede di sospendere temporaneamente le regole del Patto di Stabilità per consentire ai paesi di fornire aiuti nel settore energetico. La risposta di Bruxelles è stata netta: i vincoli devono essere rispettati e non ci sono deroghe previste.

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A 78 giorni dall’inizio della guerra in Iran che ha terremotato i mercati energetici, Giorgia Meloni prende carta e penna e scrive alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Per chiedere ufficialmente all’esecutivo Ue di consentire all’Italia di derogare ai vincoli del Patto di Stabilità per sostenere famiglie e imprese di fronte ai rincari in bolletta o alla pompa di benzina. «L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti», scrive Meloni a von der Leyen. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Salvini chiede la scossa all'Ue: “Stop al Patto di Stabilità o faremo da soli” Crisi in Iran: Meloni propone stop al Patto di Stabilità UEDurante l’intervento in Aula, Meloni ha prospettato la possibilità di una sospensione collettiva delle regole europee sul Patto di stabilità e... Giorgia Meloni dal vertice della Comunità politica europea a Yerevan dà la sua ricetta per risolvere la policrisi che coglie tutti i Paesi parte della comunità. Come esempio maestro usa i flussi di migrazione incontrollata che secondo lei generano crisi economi x.com Governo, Meloni al Senato per il premier time: Legge su nucleare entro l’estate. E dà la colpa di nuovo al Superbonus: Finiremo di pagarlo nel 2027Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le tensioni tra la premier e il ministro della Cultura Alessandro Giuli: oggi in Senato si svolge il ... fanpage.it Premier Time, il senatore Rosa (FdI): Meloni dà una lezione di governo alle opposizioniIl senatore Gianni Rosa analizza l'intervento della Premier al Senato: focus su riforme economiche, occupazione e calo dello spread ... trmtv.it