Meloni | Con il Piano Casa 100mila alloggi per aiutare lavoratori insegnanti e famiglie monoreddito

Durante un evento di Confindustria alla Nuvola dell’Eur, il presidente del Consiglio ha annunciato che il Piano Casa prevede la realizzazione di 100.000 alloggi destinati a lavoratori, insegnanti e famiglie monoreddito. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un intervento in cui ha anche fatto il punto sulle iniziative future. L’annuncio si inserisce nel quadro delle politiche abitative del governo.

Il palco dell’assemblea di Confindustria alla Nuvola dell’Eur è stato per Giorgia Meloni l’occasione per tracciare un bilancio e alzare il tiro sulle prossime sfide. Di fronte ai delegati degli industriali, la presidente del Consiglio ha rivendicato i risultati ottenuti al Sud e ha indicato tre priorità per il futuro: casa, giovani e intelligenza artificiale. Il dato più eclatante riguarda il Mezzogiorno. “Mezzo milione di persone al Sud ha trovato un lavoro dall’inizio del mandato di questo Governo”, ha detto Meloni. “Io considero questo un segnale estremamente importante perché dimostra che quando lo Stato crea condizioni favorevoli, il Sud può arrivare addirittura a trainare la crescita economica dell’intera nazione”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Meloni Piano Casa: 100 mila alloggi e affitti calmierati

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