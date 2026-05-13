Piano Casa | Meloni punta a 100mila nuovi alloggi per abbattere i costi

Il governo ha annunciato un piano casa con l’obiettivo di realizzare 100mila nuovi alloggi, cercando di ridurre i costi per chi cerca una casa. Tra i temi trattati ci sono le variazioni possibili nel costo del mutuo per un insegnante residente a Milano e i requisiti reddituali necessari per accedere agli alloggi calmierati. Le misure mirano a facilitare l’accesso alla casa, ma i dettagli sui requisiti e le condizioni non sono ancora definiti.

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