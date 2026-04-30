Il governo ha approvato il Piano Casa, con l’obiettivo di realizzare 100mila nuovi alloggi in dieci anni. Contestualmente, sarà avviata la ristrutturazione di 60mila alloggi popolari già esistenti. La proposta è stata presentata come un decreto che mira a rispondere alle esigenze abitative dell’emergenza attuale, con interventi che si estendono anche nel medio e lungo periodo. La premier ha definito il decreto come un provvedimento di grande importanza.

“Un decreto che ci sta particolarmente a cuore”. Il governo ha dato il via libera al Piano Casa che punta ad affrontare l’emergenza abitativa nell’immediato ma anche nel medio e lungo termine. 100mila nuovi alloggi nei prossimi dieci anni e subito 60mila case popolari ristrutturate. “Un provvedimento corposo e articolato”, ha detto la premier Meloni in conferenza stampa. E che riguarda “una delle priorità più sentite dai cittadini”: ovvero poter avere “un alloggio di qualità a prezzi accessibili”. “Sappiamo tutti che la casa è un bene primario e il problema dell’accesso alla casa riguarda una fetta purtroppo significativa della popolazione, più ampia di quella che conosciamo per essere la parte più fragile e vulnerabile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piano casa, si parte. Meloni: “100mila nuovi alloggi in 10 anni. E subito 60mila alloggi popolari ristrutturati” (video)

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