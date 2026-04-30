Piano casa si parte Meloni | 100mila nuovi alloggi in 10 anni E subito 60mila alloggi popolari ristrutturati video
Il governo ha approvato il Piano Casa, con l’obiettivo di realizzare 100mila nuovi alloggi in dieci anni. Contestualmente, sarà avviata la ristrutturazione di 60mila alloggi popolari già esistenti. La proposta è stata presentata come un decreto che mira a rispondere alle esigenze abitative dell’emergenza attuale, con interventi che si estendono anche nel medio e lungo periodo. La premier ha definito il decreto come un provvedimento di grande importanza.
“Un decreto che ci sta particolarmente a cuore”. Il governo ha dato il via libera al Piano Casa che punta ad affrontare l’emergenza abitativa nell’immediato ma anche nel medio e lungo termine. 100mila nuovi alloggi nei prossimi dieci anni e subito 60mila case popolari ristrutturate. “Un provvedimento corposo e articolato”, ha detto la premier Meloni in conferenza stampa. E che riguarda “una delle priorità più sentite dai cittadini”: ovvero poter avere “un alloggio di qualità a prezzi accessibili”. “Sappiamo tutti che la casa è un bene primario e il problema dell’accesso alla casa riguarda una fetta purtroppo significativa della popolazione, più ampia di quella che conosciamo per essere la parte più fragile e vulnerabile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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