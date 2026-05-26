La premier ha scritto sui social un breve messaggio rivolto ai sindaci appena eletti, concludendo con la frase: «E anche oggi il tanto annunciato […] The post Meloni: «Anche oggi crolliamo domani» first appeared on il manifesto». La frase, senza ulteriori dettagli, sembra riferirsi a una situazione di instabilità o difficoltà. Nessuna altra informazione o spiegazione è stata fornita nel post.

Elezioni comunali La premier si gode il successo della destra dopo la batosta del referendum che aveva mandato in tilt le truppe della maggioranza Elezioni comunali La premier si gode il successo della destra dopo la batosta del referendum che aveva mandato in tilt le truppe della maggioranza Ufficialmente la premier va giù di stiletto, con un sintetico post scriptum al messaggio sui social in cui augura buon lavoro ai sindaci neoeletti: «E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani». In privato, racconta il coordinatore veneto di FdI Speranzon, era stata meno parca e molto più iperbolica: «Dopo i primi exit mi ha chiesto se c’era davvero la possibilità di vincere al primo turno e quando ho risposto di sì ha detto “Sarebbe un miracolo mondiale”». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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