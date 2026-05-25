Meloni | E anche oggi l’annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La premier ha commentato che anche questa volta il previsto crollo del centrodestra viene rimandato a domani. Ha aggiunto di rivolgere gli auguri di buon lavoro ai sindaci eletti nelle recenti amministrative. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui risultati elettorali o sulle analisi politiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita riguardo a eventuali cambiamenti di alleanze o scenari futuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti”.   Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aggiungendo un post scriptum: “P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

meloni e anche oggi l8217annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani
© Anteprima24.it - Meloni: “E anche oggi l’annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Comunali, Meloni: «E anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani»

Video Comunali, Meloni: «E anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani»

Notizie e thread social correlati

Comunali, Meloni: «E anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani»Il leader politico ha commentato che il previsto crollo del centrodestra nelle elezioni comunali è stato rinviato a domani.

Anche oggi ricerche del pugliese 53enne disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di BisceglieProseguono le operazioni di ricerca per il 53enne di Bisceglie disperso dopo il crollo di un ponte in Molise.

Argomenti più discussi: Incontro con il Primo Ministro dell'India, le dichiarazioni del Presidente Meloni; Un’aria da fine impero. Nel Governo Meloni si naviga a vista tra tentazioni di elezioni anticipate e smentite; Lettera di Meloni a Von der Leyen: Deroghe al patto anche per energia o Safe a rischio; Mattarella e Meloni in visita ai feriti prima a Modena, poi a Bologna. Il Capo di Stato ai medici: Grazie per quello che fate.

meloni e anche oggiComunali, Meloni: E anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domaniRivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web