Il leader politico ha commentato che il previsto crollo del centrodestra nelle elezioni comunali è stato rinviato a domani. Ha inoltre rivolto gli auguri di buon lavoro ai sindaci appena eletti, sottolineando che dovranno guidare le comunità nelle sfide future.

«Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti». Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aggiungendo un post scriptum: «P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani». Meloni e il messaggio sul voto a Venezia In precedenza era venuto fuori un retroscena sul voto a Venezia. «Quando sono usciti i primi exit poll che davano la possibilità anche di vincere al primo turno la premier Meloni mi ha chiesto se c’era davvero questa possibilità, io ho risposto sì e lei ha detto che “sarebbe un miracolo mondiale”». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Comunali, Meloni: «E anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani»

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