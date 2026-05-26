Il governo italiano ha affermato che il Paese non è più considerato l’anello debole dell’Europa e ha invitato le imprese a mostrare coraggio. Sono state criticate le procedure burocratiche dell’Unione Europea, considerate eccessivamente restrittive. Inoltre, è stata confermata l’intenzione di reintrodurre il nucleare nel Paese, senza specificare i tempi o i dettagli delle future politiche energetiche.

Un appello al coraggio rivolto alle imprese italiane, la rivendicazione di un’Italia “non più anello debole d’Europa”, ma anche un duro attacco alla burocrazia europea e la conferma della volontà del governo di riportare il nucleare nel Paese. Sono i temi centrali dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Assemblea annuale di Confindustria, in corso a Roma. Nel suo discorso davanti agli industriali, la premier ha invitato il mondo produttivo a non lasciarsi frenare dalle difficoltà del contesto internazionale. “Il governo c’è e non intende indietreggiare di un solo millimetro”, ha assicurato Meloni, sottolineando come l’esecutivo non abbia paura “del peso della responsabilità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni all’UE: “L’Italia credibile e autorevole, non più anello debole dell’Europa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Protesta del M5s al Parlamento Ue dopo il ‘No’ dell’Italia alla sospensione dell’accordo Ue-Israele: “Meloni complice di Netanyahu”Il Movimento 5 Stelle ha organizzato una protesta al Parlamento europeo dopo che l’Italia ha rifiutato di sospendere l’accordo tra l’Unione Europea e...

Renzi celebra la Festa dell'Europa e attacca Meloni: “Sulle scelte Ue è senza idee”Il 9 maggio, giorno dedicato alla Festa dell’Europa, viene ricordato anche come data di nascita di Sophie Scholl, giovane attiva nel movimento della...

Temi più discussi: Meloni: deroghe Patto di stabilità anche su energia, lettera integrale; Difesa ed energia, tensioni Italia-Ue sul prestito SAFE: come funziona; Tra i 27 Paesi Ue l’Italia è quello che paga più cara l’elettricità. Meloni di nuovo alla carica sul Patto di stabilità, niet di Bruxelles; Ue, Meloni bocciata: prima per debito, ultima per crescita.

+++La prossima settimana la risposta di von der Leyen alla lettera di Meloni Stime Ue. L'Italia uscirà dalla procedura sul deficit, ma con debito più alto e crescita più bassa d'Europa - HuffPost Italia x.com

Meloni all’UE: L’Italia credibile e autorevole, non più anello debole dell’EuropaUn appello al coraggio rivolto alle imprese italiane, la rivendicazione di un’Italia non più anello debole d’Europa, ma anche un duro attacco alla ... lapresse.it

Confindustria, Meloni: Subito cantiere comune per riforma radicale burocrazia in ItaliaVorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio ... adnkronos.com