Il 9 maggio, giorno dedicato alla Festa dell’Europa, viene ricordato anche come data di nascita di Sophie Scholl, giovane attiva nel movimento della Rosa Bianca a Monaco di Baviera contro il nazismo. In occasione di questa ricorrenza, un politico ha criticato le recenti scelte dell’Unione europea, sostenendo che manchino di idee chiare. La giornata è stata anche occasione per il politico di sottolineare le differenze di vedute con le posizioni del governo nazionale.

“Il 9 maggio è la festa dell'Europa stabilita come tale, ma è anche il giorno della data di nascita di una ragazzina che si chiamava Sophie Scholl, fondatrice del movimento della Rosa Bianca a Monaco di Baviera, attivo nel volantinaggio per denunciare i crimini del nazismo. Per questo motivo, é stata catturata e giustiziata. A me piace pensare che l'Europa nasca da questo fiore, dal fiore di Sophie Scholl”. Queste sono le parole di Matteo Renzi in occasione del momento di confronto sul futuro dell'Unione Europea organizzato da Italia Viva questa mattina a Roma, in occasione della Festa dell'Europa. Visualizza questo post su Instagram Un post...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renzi celebra la Festa dell'Europa e attacca Meloni: “Sulle scelte Ue è senza idee”

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