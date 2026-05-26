Meloni all’attacco dell’Ue | E’ un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce

Notizia in breve

Il presidente del Consiglio ha criticato l’Unione europea, definendola un “gigante burocratico” che spesso agisce in modo miope, sacrificando la competitività e la crescita strategica. Ha sottolineato che l’UE tende a privilegiare approcci ideologici e tecnocratici, ignorando le esigenze di sviluppo economico dei paesi membri. Le dichiarazioni sono state fatte in un intervento pubblico, senza riferimenti specifici a policy o eventi recenti.