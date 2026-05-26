Meloni all’attacco dell’Ue | E’ un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Consiglio ha criticato l’Unione europea, definendola un “gigante burocratico” che spesso agisce in modo miope, sacrificando la competitività e la crescita strategica. Ha sottolineato che l’UE tende a privilegiare approcci ideologici e tecnocratici, ignorando le esigenze di sviluppo economico dei paesi membri. Le dichiarazioni sono state fatte in un intervento pubblico, senza riferimenti specifici a policy o eventi recenti.

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“La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l’attuale configurazione dell’ Unione europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull’altare di approcci ideologici e tecnoratici”. A parlare è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “L’Europa – continua la premier – è stata inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune ma miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale”. Si tratta di un argomento caro alla destra, soprattutto nelle campagne elettorali, molto cavalcato per esempio dal leader della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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