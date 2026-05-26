Meloni all’attacco dell’Ue | E’ un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce
Il presidente del Consiglio ha criticato l’Unione europea, definendola un “gigante burocratico” che spesso agisce in modo miope, sacrificando la competitività e la crescita strategica. Ha sottolineato che l’UE tende a privilegiare approcci ideologici e tecnocratici, ignorando le esigenze di sviluppo economico dei paesi membri. Le dichiarazioni sono state fatte in un intervento pubblico, senza riferimenti specifici a policy o eventi recenti.
“La principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l’attuale configurazione dell’ Unione europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull’altare di approcci ideologici e tecnoratici”. A parlare è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “L’Europa – continua la premier – è stata inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune ma miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale”. Si tratta di un argomento caro alla destra, soprattutto nelle campagne elettorali, molto cavalcato per esempio dal leader della Lega Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Meloni: Ue gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce
Notizie e thread social correlati
Leccese: «Segnali preoccupanti. Lo Stato faccia sentire la sua voce»Da un quartiere della città, arrivano segnali considerati molto preoccupanti, secondo un rappresentante locale.
Leggi anche: Habermas, il gigante del pensiero critico: voce dell’Europa unita e dell’impegno pubblico
Meloni all'assemblea di Confindustria: Vi propongo un tavolo per la riforma della burocraziaLa premier ha parlato a Roma al Convention Center La Nuvola, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il discorso ha toccato i temi chiave della competitività europea ... rainews.it
Meloni all’UE: L’Italia credibile e autorevole, non più anello debole dell’EuropaUn appello al coraggio rivolto alle imprese italiane, la rivendicazione di un’Italia non più anello debole d’Europa, ma anche un duro attacco alla ... lapresse.it