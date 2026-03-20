Da un quartiere della città, arrivano segnali considerati molto preoccupanti, secondo un rappresentante locale. L’intervento dello Stato viene richiesto con urgenza per affrontare la situazione. Le parole sono state pronunciate in risposta a quanto sta avvenendo nella zona, sottolineando la necessità di un intervento immediato. La richiesta si concentra sulla presenza e l’azione dello Stato nel territorio.

«Dal territorio del quarto Municipio, anche negli ultimi tempi, stanno arrivando dei segnali molto preoccupanti e per questo è più che mai necessario che lo Stato faccia sentire la sua voce e che nessuno di noi si volti dall’altra parte». Le parole del sindaco Vito Leccese, pronunciate ieri mattina durante un evento in piazza Battisti in ricordo delle vittime innocenti delle mafie sono un monito a tutta la cittadinanza a non voltarsi e ad affrontare a testa alta la criminalità. Leccese, parlando del Municipio IV, fa riferimento ai recenti episodi di cronaca che sono avvenuti su quel territorio, su tutti gli spari contro la casa di un pregiudicato e l’incendio alla pizzeria “Pizza e Core”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Leccese: «Segnali preoccupanti. Lo Stato faccia sentire la sua voce»

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