Il presidente del Consiglio ha invitato gli industriali a lavorare insieme per semplificare la burocrazia italiana. Durante un incontro, ha affermato che è necessario aprire un “cantiere comune” per riformare le procedure e ridurre gli ostacoli amministrativi. La proposta riguarda un intervento condiviso per accelerare i processi e favorire lo sviluppo economico, senza specificare tempi o dettagli delle modifiche.

AGI - Giorgia Meloni propone un "cantiere comune" agli industriali per riformare radicalmente la burocrazia italiana. “Per cercare di essere concreti vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che sia fondamentale farlo insieme perché quando c’è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l’ utente ”, è uno dei passaggi più applauditi dell’intervento di Giorgia Meloni all’assemblea annuale di Confindustria a Roma. Meloni agli imprenditori: "Avviamo un cantiere comune contro la burocrazia". Rivolgendosi direttamente agli... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni agli industriali: "Apriamo un cantiere comune per snellire la burocrazia"

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