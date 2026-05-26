Meloni agli industriali | Apriamo un cantiere comune per snellire la burocrazia L' Ue facc

Notizia in breve

Giorgia Meloni ha chiesto agli industriali di collaborare per semplificare la burocrazia italiana, proponendo l’apertura di un “cantiere comune”. La premier ha evidenziato la necessità di riforme profonde e ha sottolineato che l’Unione Europea dovrebbe facilitare questo processo. La proposta mira a ridurre gli ostacoli amministrativi e a rendere più efficiente il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. La discussione si inserisce in un quadro di riforme più ampio annunciato dal governo.