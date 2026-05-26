Meloni agli industriali | Apriamo un cantiere comune per snellire la burocrazia L' Ue facc
Giorgia Meloni ha chiesto agli industriali di collaborare per semplificare la burocrazia italiana, proponendo l’apertura di un “cantiere comune”. La premier ha evidenziato la necessità di riforme profonde e ha sottolineato che l’Unione Europea dovrebbe facilitare questo processo. La proposta mira a ridurre gli ostacoli amministrativi e a rendere più efficiente il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. La discussione si inserisce in un quadro di riforme più ampio annunciato dal governo.
AGI - Giorgia Meloni propone un "cantiere comune" agli industriali per riformare radicalmente la burocrazia italiana. “Per cercare di essere concreti vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che sia fondamentale farlo insieme perché quando c’è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l’ utente ”, è uno dei passaggi più applauditi dell’intervento di Giorgia Meloni all’assemblea annuale di Confindustria a Roma. Meloni agli imprenditori: "Avviamo un cantiere comune contro la burocrazia". Rivolgendosi direttamente agli... 🔗 Leggi su Agi.it
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