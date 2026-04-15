Ieri mattina il Comune ha firmato un accordo con la società San Paolo, proprietaria di Villa Casati Stampa a Soncino, volto a rendere accessibile la villa al pubblico e a promuovere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale locale. La stretta di mano tra le parti rappresenta un passo formale per avviare collaborazioni e attività volte a coinvolgere maggiormente il territorio e i cittadini.

Una partnership per la valorizzazione del patrimonio culturale. Ieri mattina il Comune ha siglato un accordo di collaborazione con la società San Paolo, proprietaria di Villa Casati Stampa di Soncino. L’intesa, della durata di un anno, prevede la progettazione, l’organizzazione e la promozione di iniziative culturali rivolte all’intera cittadinanza: eventi, mostre, rassegne e percorsi educativi capaci di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. "Da anni come paolini abbiamo fatto la scelta di aprire Villa Casati al territorio. Sia per farla conoscere sia avviando con il Centro Culturale San Paolo progetti di inclusione sociale e di solidarietà, cammini formativi e appuntamenti culturali - sottolinea don Ampelio Crema, superiore della comunità paolina di Cinisello Balsamo e presidente nazionale del Centro Culturale San Paolo -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stretta di mano con il Comune: "Apriamo Villa Casati al territorio"

Alimentazione. La mostra a Villa CasatiIn occasione della settimana del fiocchetto lilla, il Comune promuove due appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento...

Nuovo difensore per il Milan, c’è il nome: “Stretta di mano con Allegri”Allegri non lo ha detto e né lo dira mai, se non per vie traverse: il mercato di riparazione del Milan è stato insufficiente, o meglio dire...