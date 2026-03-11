Giusi Bartolozzi sfida Meloni | la burocrazia blocca

Mercoledì 11 marzo 2026, alle prime ore del mattino, il clima a Palazzo Chigi è teso a causa della posizione assunta da Giusi Bartolozzi. La politica italiana si confronta con le sue dichiarazioni, che evidenziano come la burocrazia stia ostacolando le iniziative in corso. La scena si apre in un momento di importante attivismo da parte dell’esponente politico, che si oppone alle pratiche amministrative considerate troppo lente.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle prime ore del mattino, il clima a Palazzo Chigi è teso per la ferma posizione di Giusi Bartolozzi. La dirigente ha annunciato che non lascerà il suo incarico nonostante le pressioni interne. Mentre da un lato trapela grande irritazione dalla leadership di Giorgia Meloni, dall’altro Matteo Nordio si muove per proteggere la figura della funzionaria. L’atmosfera nei corridoi dell’esecutivo è carica di sdegnate reazioni verso questa decisione di resistenza. La scelta di rimanere al proprio posto viene vista come una sfida diretta alla gerarchia politica attuale. Il conflitto tra volontà politica e burocrazia. La situazione riflette uno scontro profondo tra chi detiene il potere decisionale e chi gestisce l’apparato amministrativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum, bufera su Giusi Bartolozzi: "La magistratura è un plotone d'esecuzione". Chieste le dimissioniIl panorama politico italiano è stato recentemente travolto da una bufera mediatica e istituzionale a causa delle dichiarazioni di Giusi Bartolozzi,

Giusi Bartolozzi: "Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, è un plotone d'esecuzione"La capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuta durante una trasmissione dell'emittente siciliana Telecolor.

Da deputata a zarina: chi è Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministro NordioUna lunga carriera nella magistratura e una legislatura passata alla Camera: ecco il profilo della vice del guardasigilli finita al centro di molte polemiche

Caso Bartolozzi, bufera sulla riforma della giustizia: Meloni irritata, Nordio costretto a scusarsi. Cosa ha detto la capo di gabinetto del ministro della GiustiziaIl dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia si incendia all'improvviso. E a far esplodere la polemica non è un ministro né un

Le parole inqualificabili della capo di gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi, "Votate Sì, ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni d'esecuzione", non sono né un errore né un incidente di percorso, ma il pensiero esatto, preciso, chirurgico della destr

#tagada Flavio Tosi critica la capo gabinetto del Ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, per le sue dichiarazioni contro la magistratura: "Danneggia il SI"