La premier ha dichiarato che l’Italia non è più l’anello debole d’Europa e ha invitato a un cambiamento di atteggiamento. Ha sottolineato la necessità di coraggio nel prendere decisioni e ha richiesto maggiore flessibilità da parte di Bruxelles. Nel suo intervento, ha evidenziato la volontà di affrontare le sfide economiche con determinazione, invitando le istituzioni europee a condividere un approccio più aperto.

La premier Meloni traccia una rotta economica e chiede flessibilità a Bruxelles. Nel discorso a Confindustria non vengono ignorati temi come la crescita dell'export e il caro energia causato dalla crisi con l'Iran La crescita dell’export italianoè la dimostrazione concreta di un cambio di passo di cui andare orgogliosi. Intervenendo all’assemblea diConfindustria, la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha rivendicato la nuova postura internazionale del Paese: “Noi non siamo più l’anello debole d’Europa, siamo unanazione credibile, autorevole, che nel mondo viene guardata con rispetto sempre maggiore“. Un’Italia che, secondo la premier, sta crescendo con forza anche neidomini tecnologici del futuro, dall’economia dello spazio fino alle scienze della vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni a Confindustria: ‘L’Italia non è più l’anello debole d’Europa, ora serve coraggio di scegliere’

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