Energia e flessibilità sui conti Meloni a Cipro prova a scuotere l’Europa | Serve più coraggio

Da ilsole24ore.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio italiano ha partecipato a una cena di lavoro con i rappresentanti dei Ventisette, ospitata dalla presidenza cipriota del Consiglio europeo. Durante l’incontro, ha sottolineato la necessità di un maggiore coraggio nell’affrontare le questioni energetiche e ha posto l’accento sulla gestione dell’inflazione, che rischia di passare in secondo piano nelle priorità europee. La visita si inserisce nell’ambito delle discussioni sui temi economici e energetici dell’Unione.

«Serve più coraggio sull’energia: l’inflazione non era una priorità europea?». Giorgia Meloni è atterrata a Cipro per la cena di lavoro dei Ventisette riuniti dalla presidenza cipriota nel Consiglio europeo informale con un menù di proposte preciso: guerre e shock energetico da combattere con misure più drastiche come l’alt temporaneo all’Ets sul termoelettrico; conti pubblici da preservare anche con la flessibilità sulle regole del Patto di stabilità; timori di nuove crisi migratorie da scongiurare, soprattutto se la destabilizzazione del Medio Oriente proseguirà. Al punto stampa all’ingresso del summit pomeridiano ad Agia Napa, Meloni è stata esplicita: sulla crisi energetica «penso che l’Europa deve essere più coraggiosa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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