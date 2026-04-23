Energia e flessibilità sui conti Meloni a Cipro prova a scuotere l’Europa | Serve più coraggio

La presidente del Consiglio italiano ha partecipato a una cena di lavoro con i rappresentanti dei Ventisette, ospitata dalla presidenza cipriota del Consiglio europeo. Durante l’incontro, ha sottolineato la necessità di un maggiore coraggio nell’affrontare le questioni energetiche e ha posto l’accento sulla gestione dell’inflazione, che rischia di passare in secondo piano nelle priorità europee. La visita si inserisce nell’ambito delle discussioni sui temi economici e energetici dell’Unione.

«Serve più coraggio sull’energia: l’inflazione non era una priorità europea?». Giorgia Meloni è atterrata a Cipro per la cena di lavoro dei Ventisette riuniti dalla presidenza cipriota nel Consiglio europeo informale con un menù di proposte preciso: guerre e shock energetico da combattere con misure più drastiche come l’alt temporaneo all’Ets sul termoelettrico; conti pubblici da preservare anche con la flessibilità sulle regole del Patto di stabilità; timori di nuove crisi migratorie da scongiurare, soprattutto se la destabilizzazione del Medio Oriente proseguirà. Al punto stampa all’ingresso del summit pomeridiano ad Agia Napa, Meloni è stata esplicita: sulla crisi energetica «penso che l’Europa deve essere più coraggiosa.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Energia e flessibilità sui conti, Meloni a Cipro prova a scuotere l’Europa: «Serve più coraggio» Notizie correlate Vertice Italia-Cipro a Palazzo Chigi: paesi sicuri ed energia. Meloni: Mediterraneo strategico, ora l’Europa scelgaObiettivo: l’approdo a un documento congiunto per valorizzare ulteriormente il partenariato, nella consapevolezza che il Mediterraneo meriti... Meloni su blocco ungherese ad aiuti all'Ucraina: Situazione risolvibile, serve flessibilità – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "Ovviamente la gran parte della discussione è ruotata attorno al blocco che c'è sul prestito da 90 miliardi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ue: contro la crisi energetica flessibilità e aiuto ai settori più esposti; Bruxelles vara il piano contro il caro energia. Aiuti di Stato flessibili e voucher alle famiglie; Media | News | Technology Watch: Accumuli e flessibilità per un sistema elettrico più competitivo e rinnovabile; Rse promuove i servizi ancillari tra i piccoli distributori. Ue: contro la crisi energetica flessibilità e aiuto ai settori più espostiTra i provvedimenti: sostegno ai settori economici più esposti, osservatorio sui prezzi dei carburanti, riempimento dei depositi di gas, rimozione degli ostacoli all’elettrificazione ... ilsole24ore.com Bolletta meno cara? Con la Flessibilità EnergeticaE’ un cambio di paradigma: puntare sulle rinnovabili e consumare più energia verde quando c’è il surplus Neso, il gestore nazionale della rete elettrica britannica ha introdotto una novità per abbassa ... ambienteambienti.com Il Sole 24 ORE. . Dentro l’energia: innovare per consumare meglio, diretta alle 17.30 Guarda la diretta per capire come volatilità, geopolitica e costi dell’energia cambiano le scelte di imprese e sistema industriale https://stream24.ilsole24ore.com/video/econom - facebook.com facebook Anche i fertilizzanti pagano il prezzo dell'instabilità globale. Non solo il gasolio e l’energia: anche l’urea, il principale fertilizzante azotato, rischia di mettere in ginocchio l’agricoltura e i prezzi per i consumatori. x.com