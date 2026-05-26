Melograno Art Gallery dal 28 maggio al 3 giugno la mostra di Biagiotti Cannella Cappiello e Di Campli
Dal 28 maggio al 3 giugno, la Melograno Art Gallery presenta una mostra collettiva con opere di quattro artiste. La mostra si inaugura con un vernissage sabato 30 alle 18. Le artiste coinvolte sono Elisa Biagiotti, Elena Cannella, Mary Cappiello e Mara Di Campli, che utilizzano linguaggi diversi ma condividono una particolare attenzione per i dettagli nelle loro creazioni.
Dal 28 maggio al 3 giugno (vernissage sabato 30 alle 18) la Melograno Art Gallery ospita la mostra collettiva di Elisa Biagiotti, Elena Cannella, Mary Cappiello e Mara Di Campli, quattro artiste che, pur con linguaggi diversi, condividono una sensibilità comune: l'attenzione per il dettaglio, la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Elisa Biagiotti in mostra alla Melograno Art Gallery di Livorno
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