Melograno Art Gallery dal 14 al 20 maggio la mostra di Edoardo Ceccarelli e Geraldine Gioia

Dal 14 al 20 maggio, la Melograno Art Gallery ospiterà una mostra con le opere di Edoardo Ceccarelli e Geraldine Gioia. Entrambi gli artisti presentano lavori che esplorano il legame tra immaginazione, identità e percezione visiva, utilizzando approcci diversi. La mostra si svolge in un contesto dedicato all’arte contemporanea, offrendo uno spazio di esposizione per le loro creazioni.

La Melograno Art Gallery presenta, nella settimana dal 14 al 20 maggio, le opere di Edoardo Ceccarelli e Geraldine Gioia, due artisti che, attraverso linguaggi diversi, indagano il rapporto tra immaginazione, identità e visione. Il vernissage è in programma per sabato 16 maggio alle 18.Geraldine.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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