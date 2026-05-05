Ricomposizione organica dal 7 al 13 maggio la mostra personale di Davide Robert Ross alla Melograno Art Gallery
Dal 7 al 13 maggio (vernissage sabato 9 alle 18) la Melograno Art Gallery ospita “Ricomposizione organica”, mostra personale di Davide Robert Ross che nasce come esito del Premio La Quadrata 2025, la XIV edizione del concorso d’arte contemporanea promosso dalla Melograno Art Gallery. Durante la.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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