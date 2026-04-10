Emergenza Lago Patria | 12 Consiglieri chiedono Consiglio Comunale ad horas

Dopo recenti sopralluoghi e segnalazioni, nelle acque del lago Patria si è riscontrata una presenza consistente di schiuma biancastra, in particolare nelle immediate vicinanze dell’impianto idrovoro dell’Ente Volturno. A seguito di questa situazione, dodici consiglieri comunali hanno richiesto un consiglio comunale

Dalle segnalazioni e da sopralluoghi effettuati, è emersa una massiccia e persistente presenza di schiuma biancastra nelle acque del lago Patria nei giorni scorsi, con una concentrazione allarmante nei pressi dell'impianto idrovoro dell’Ente Volturno. Attraverso tale impianto, il flusso di schiuma si riversa direttamente nel Lago e successivamente confluisce sul litorale marittimo, interessando la fascia costiera. I firmatari (Iovinella, Ascione, Lanzaro, Galluccio, Fato, Mallardo, Panico, Pianese Giovanni, Pianese Gianluca, Pirozzi, Ciccarelli e Carleo) rivolgono un appello al sindaco Diego D’Alterio e a tutte le forze politiche: "Di fronte a un’emergenza che minaccia il territorio, non possono esistere divisioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Emergenza Lago Patria: 12 Consiglieri chiedono Consiglio Comunale “ad horas” Ennesima bagarre in consiglio comunale: urla, consiglieri silenziati, poi consiglio sospesoAd accendere le proteste del centrodestra, prima la mancata trattazione di due interrogazioni, poi il termine "ridicoli" utilizzato dalla capogruppo... Leggi anche: Novità in consiglio comunale: anche assessori e consiglieri con bebè possono partecipare da remoto