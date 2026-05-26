Megan Montaner torna in TV | il drammatico segreto di un matrimonio

Megan Montaner torna in TV interpretando un personaggio coinvolto in un matrimonio per procura. La trama si concentra sul segreto di un matrimonio e sulla figura del marito, che nasconde un volto ostile. La protagonista, María, affronta conseguenze impreviste dopo aver sposato senza incontrare il reale sposo. La narrazione rivela come le azioni di María influenzeranno il suo futuro, mentre si scopre il vero volto del marito e il suo ruolo nella storia.

? Domande chiave Chi è il vero marito che nasconde un volto ostile?. Come cambierà la vita di María dopo il matrimonio per procura?. Perché il ritorno del primo amore metterà in crisi la protagonista?. Cosa nasconde il nipote di Don Ramón dietro la sua ostilità?.? In Breve Trama vede María affrontare Manuel e il primo amore José Aguilar nella Mancia.. Carriera dell'attrice iniziata a Huesca con debutto nel 2010 in La pecera de Eva.. Relazione con il biologo Gorka Ortúzar iniziata nel 2013 con due figli.. Serie disponibile su Canale 5 e piattaforma Infinity ogni martedì sera.. Dalle terre di Huesca al grande schermo di Canale 5, la carriera di Megan Montaner si prepara a un nuovo capitolo con l’arrivo di Un nuovo inizio, in onda stasera 26 maggio alle ore prime serata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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