Megan Montaner tornerà su Canale 5 nei prossimi mesi interpretando il ruolo principale nella serie Entre Tierras, un adattamento spagnolo di La Sposa, trasmesso nel 2022 su Rai1 con protagonista Serena Rossi. L’attrice, nota per aver interpretato il personaggio principale in Il Segreto, riprenderà un ruolo di rilievo in questa nuova produzione. La serie sarà trasmessa prossimamente sulla rete.

Megan Montaner torna su Canale 5. Nei prossimi mesi, l’indimenticata protagonista de Il Segreto sarà il volto principale di Entre Tierras, libero riadattamento spagnolo de La Sposa, la serie di Rai1 con protagonista Serena Rossi trasmessa nel 2022. Una storia d’amore e resistenza che vede al centro del racconto una donna disposta a tutto pur di garantire una stabilità economica alla propria famiglia. Entre Tierras, trama e anticipazioni. Ambientata negli anni ’60, Entre Tierras ha come protagonista Maria Rodriguez (Megan Montaner), una giovane andalusa che, in seguito alla morte del padre, si è sempre sacrificata per il bene della sua famiglia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Megan Montaner torna su Canale 5 con Entre Tierras

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