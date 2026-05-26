Daniil Medvedev è stato eliminato al primo turno del Roland Garros 2026, sconfitto in cinque set dall’australiano Adam Walton. La partita ha lasciato il pubblico senza parole, con il russo che ha mostrato segni di nervosismo e frustrazione durante il match. Nel frattempo, si sono diffuse voci di una lite tra Medvedev e la moglie prima dell’incontro, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Shock al Roland Garros 2026 con l’eliminazione al debutto di Daniil Medvedev. Il tennista russo è stato battuto in cinque set dall’australiano Adam Walton, confermando così la sua difficoltà storica nel torneo parigino, dove ha già collezionato sette uscite premature in dieci partecipazioni. Le condizioni climatiche, con temperature superiori ai 30 gradi, hanno aggravato la situazione per Medvedev sul campo di Parigi. Nel corso del primo set, perso 6-2, il giocatore ha manifestato un evidente stato di nervosismo che lo ha portato a discutere animatamente con la moglie, Daria Medvedeva, presente nel suo box. La donna ha rimproverato il marito con fermezza: “Fa caldo per tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Medvedev, follia in campo: litiga con la moglie, poi succede di tutto

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CLAMOROSO NEL TENNIS, MEDVEDEV DISTRUGGE LA RACCHETTA IN CAMPO: LA REAZIONE DEL PUBBLICO

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