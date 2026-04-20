Follia in pieno centro | litiga e viene picchiato poi se la prende con i soccorritori

Un episodio di violenza si è verificato nel cuore di Genova, tra via Porta degli Archi e via Fieschi, causando scompiglio tra i passanti. Durante una colluttazione, una persona è rimasta gravemente ferita e successivamente ha aggredito i soccorritori intervenuti sul posto. La zona è stata teatro di tensione e preoccupazione, con l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Trambusto e paura in via Porta degli Archi, nei pressi di via Fieschi in pieno centro a Genova. Il bilancio è di un ferito grave dopo una lite sfociata nella violenza.Aggressore fermatoRiavvolgiamo il nastro. Intorno alle ore 18:30 è esplosa, per motivi da chiarire, una violenta lite tra due.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Litiga con una ragazza in monopattino al semaforo, poi la insegue e la prende a martellate: “Voleva passare”Una ragazza di 25 anni è stata presa a martellate da un 60enne con il quale aveva litigato al semaforo. Un Posto al Sole, anticipazioni 23 marzo: Eduardo viene scoperto, Diego se la prende con LorenzaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Follia in una via del centro: auto sfreccia a gran velocità e un 54enne riprende il conducente, che scende e lo spinge a terra. Poi l'uomo riparte e investe una donna; Follia al Viale per un parcheggio: settantenne colpito da un pugno finisce in ospedale; Assalto a bancomat nel Leccese, ladri fuggono con 20mila euro; Violenza in Calabria, aggressione in pieno centro: due giovani in ospedale. VIDEO| Foggia, follia ultrà a Monopoli: invasione di campo con i passamontagna e caccia ai giocatori. Steward preso a pugni facebook Monopoli- #Foggia, follia e paura: invasione e caccia all'uomo, giocatori in fuga. Picchiato steward x.com