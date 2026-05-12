Litiga con la moglie poi il gesto terribile | tragedia in Italia

Da caffeinamagazine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di martedì 12 maggio a Vetrego di Mirano, in provincia di Venezia, si è verificata una tragedia. Un uomo, dopo una lite con la moglie, si è appiccato il fuoco e ha perso la vita. La scena si è svolta in un contesto domestico, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, ma non è stato possibile salvare l’uomo.

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Tragedia nella mattinata di martedì 12 maggio a Vetrego di Mirano, in provincia di Venezia, dove un uomo è morto dopo essersi dato fuoco al culmine di una lite con la moglie. L’episodio è avvenuto intorno alle 9.30 all’interno di un’abitazione situata al primo piano di una palazzina di due piani. Secondo una prima ricostruzione, dopo il diverbio con la compagna, l’uomo avrebbe compiuto il gesto in un momento di profonda disperazione. Sul posto sono arrivati rapidamente gli operatori del Suem 118, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare. Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Mirano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stanno offrendo il supporto necessario alla famiglia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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