A poche ore dal terzo mese di guerra in Medio Oriente, la tensione tra Iran, Israele e Stati Uniti si intensifica. Un funzionario ha dichiarato che Israele cerca di impedire un accordo tra Iran e Stati Uniti. Nel frattempo, Doha si dice pronta a consegnare 12 miliardi di dollari a Teheran in anticipo. La situazione resta critica e i rapporti tra le parti continuano a essere caratterizzati da tensioni e mosse strategiche.

A poche ore dal terzo mese di guerra in Medio Oriente, torna a crescere la tensione tra Iran, Israele e Stati Uniti. Nel corso di una lunga intervista su Fast News Platform, il giornalista italo-palestinese Samir Al Qaryouti ha rilevato apertamente come il governo israeliano di voler ostacolare qualsiasi accordo tra Teheran e Washington, parlando di una “escalation senza precedenti” in Libano e di un clima sempre più esplosivo nell’area del Golfo Persico. Secondo Al Qaryouti, il premier israeliano Benjamin Netanyahu starebbe cercando di impedire la concretizzazione di una possibile intesa diplomatica tra Iran e Stati Uniti. “Non è un sospetto, è una certezza”, ha dichiarato, riferendosi ai raid israeliani delle ultime ore in territorio libanese e all’ampliamento delle operazioni militari verso nord. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente, Samir Al Qaryouti: “Israele vuole impedire l’intesa Iran-Usa. Doha pronta ad anticipare 12 miliardi a Teheran”

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