Il conflitto in Medio Oriente sta attraversando una fase di escalation significativa. Durante un’intervista con Fast New Platform, il giornalista internazionale Samir Al Qaryouti ha descritto la situazione come drammatica, evidenziando un rischio globale concreto. Il direttore di Fast New Platform ha condotto un approfondimento con Al Qaryouti, considerato una voce autorevole nel mondo arabo, per analizzare gli sviluppi attuali della crisi.

Ai microfoni di Fast New Platform, il direttore Antonio Nesci ha intervistato il giornalista internazionale Samir Al Qaryouti, voce autorevole del mondo arabo, per fare il punto su una delle fasi più critiche del conflitto in Medio Oriente. Nato in Giordania e cresciuto a Ramallah, Al Qaryouti si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, costruendo negli anni un profilo internazionale che lo ha portato a essere tra gli osservatori più attenti delle dinamiche geopolitiche dell’area. Nel corso dell’intervista, il giornalista ha tracciato un quadro estremamente preoccupante: “Siamo davanti a una escalation che non si è mai realmente fermata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente, l’analisi di Samir Al Qaryouti a Fast New Platform: “Escalation drammatica, rischio globale concreto”

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