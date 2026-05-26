Una compagnia teatrale composta da medici ha portato in scena uno spettacolo al teatro del convitto Cicognini. L’evento è stato organizzato dalla parrocchia e ha ricevuto applausi dal pubblico presente. La rappresentazione ha coinvolto professionisti del settore sanitario e si è svolta senza altri dettagli disponibili.

Applausi per l’iniziativa della compagnia "Camici miei" che al teatro del convitto Cicognini per la regia di Claudio Azzini ha messo in scena "Camicincollegio" in collaborazione con il Lions club Castello nell’ambito della grande festa di Pentecoste, promossa ogni anno dalla parrocchia dello Spirito Santo. Con questa parrocchia la compagnia teatrale vanta un legame pluriennale anche perché sono messi a disposizione i locali per le prove degli spettacoli. Le offerte raccolte durante lo spettacolo sono state devolute alle opere parrocchiali. Nella chiesa don Enrico Bini sta, infatti, provvedendo al rifacimento completo dell’impianto di riscaldamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medici in scena per la parrocchia

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