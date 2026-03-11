I Medici tra potere arte e alchimia ciclo di incontri per la rassegna ' Il Palazzo Racconta' in Palazzo Medici Riccardi

Continua la programmazione di Palazzo Medici Riccardi con un ciclo di quattro incontri all’interno della rassegna “Il Palazzo Racconta”. Il tema centrale è “I Medici tra potere, arte e alchimia” e gli incontri si svolgono nella Sala Pistelli con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La collaborazione è con il Museo de’ Medici e le date sono aperte al pubblico.

Prosegue la programmazione di Palazzo Medici Riccardi con un ciclo di quattro incontri, per la rassegna "Il Palazzo Racconta" dal titolo "I Medici tra potere, arte e alchimia", realizzati in collaborazione col Museo de’ Medici ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, nella Sala Pistelli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: A Palazzo Medici Riccardi la mostra "Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito" "Folías de Carnaval", a Palazzo Medici Riccardi uno speciale ballo in mascheraTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un viaggio... Marzo 2026: Giornata della Donna, musica e storia a Palazzo Medici Riccardi e Capodanno Fiorentino Altri aggiornamenti su Palazzo Racconta Argomenti discussi: I Medici tra potere, arte e alchimia al via un ciclo di incontri per la rassegna Il Palazzo Racconta a Palazzo Medici Riccardi; Formazione, ricerca e innovazione: rinnovo della Convenzione Quadro tra la Città Metropolitana di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze. 'Alchimia, magia e astrologia nella Firenze dei Medici'L'ermetismo dalla città di Firenze si diffonderà a macchia d'olio non solo nelle corti italiane ma anche europee, ispirandone l'eccelsa produzione artistica. Palazzo Medici RiccardiSala PistelliVia ... nove.firenze.it