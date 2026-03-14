Veronesi assume anche senza esperienza profili richiesti e come candidarsi

Il Gruppo Veronesi, azienda italiana leader nel settore alimentare con marchi come Aia, Negroni e Veronesi, ha avviato una campagna di assunzioni rivolta a operai e manutentori. La ricerca è aperta anche a candidati senza esperienza, con specifici profili richiesti. Le persone interessate possono inviare le candidature seguendo le indicazioni fornite dall’azienda.

Il Gruppo Veronesi, uno dei colossi italiani del settore alimentare con marchi come Aia, Negroni e Veronesi, ha aperto una nuova campagna di assunzioni per operai e manutentori. Le selezioni sono rivolte a candidati anche senza esperienza, offrendo la possibilità di entrare in una delle realtà più solide dell’industria italiana. Le posizioni disponibili riguardano sia ruoli di produzione che di manutenzione, con inserimenti previsti in diversi stabilimenti del Nord e del Nord-Est Italia. L’azienda punta a rafforzare il proprio organico, garantendo formazione interna e percorsi di crescita per i nuovi assunti. Le figure ricercate Attualmente il Gruppo Veronesi cerca principalmente: operai generici;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Veronesi assume anche senza esperienza, profili richiesti e come candidarsi Articoli correlati Leggi anche: Atac assume, nuovi posti in arrivo anche per neolaureati: i profili richiesti e come partecipare ai bandi Leggi anche: MagicLand assume per l’estate: scopri per quali profili non è richiesta esperienza