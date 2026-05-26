Maximall | concluso il progetto Connettiamoci
Al Centro Commerciale Maximall si è concluso il progetto “Connettiamoci”, un’iniziativa focalizzata sulla prevenzione di comportamenti di bullismo e cyberbullismo tra adolescenti. La campagna ha coinvolto studenti e adulti, con incontri e attività mirate a sensibilizzare sui rischi e le conseguenze di tali fenomeni. L’obiettivo era promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili in ambienti scolastici e online. Il progetto si è svolto nel corso di alcuni mesi, con momenti di confronto e formazione.
Al Centro Commerciale Maximall si è concluso il progetto “Connettiamoci”, iniziativa dedicata alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo tra adolescenti. L’evento finale, ospitato nel weekend del 23 e 24 maggio, ha registrato una grande partecipazione di pubblico grazie alle quattro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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