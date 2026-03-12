Concluso il progetto La mafia non è solo sud per 400 studenti

L’Associazione Culturale di Aviano ha terminato sabato 7 marzo il progetto scolastico intitolato

L’Associazione Culturale avianese “la mafia non è solo sud” ha concluso, sabato 7 marzo, il progetto scolastico “LA MAFIA NON È SOLO SUD”, realizzato assieme all’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “J. F. Kennedy” di Pordenone. Tra i relatori, oltre alle due Docenti, al Presidente, Davide Tassan Zorat, ed al Presidente Onorario, Col. Davide Cardia, le classi hanno avuto modo di incontrare il Cap. GdiF Emanuele Schifani, figlio di Vito Schifani, ucciso a Capaci; Silvia Stener, nipote di Eddie Walter Cosina, ucciso in Via D'Amelio; il Dottor Antonio De Nicolo, già Procuratore capo di Trieste, sulla figura del beato Rosario Livatino;... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

