È stato completato il progetto 'Stereotip-Out', un'iniziativa rivolta all'educazione scolastica con l'obiettivo di prevenire discriminazioni e violenza di genere. L'intervento si è svolto presso le scuole di una località toscana, coinvolgendo studenti e docenti in attività di sensibilizzazione e formazione. L'obiettivo principale è stato promuovere un atteggiamento più consapevole e rispettoso tra i giovani.

Educazione a scuola per prevenire la discriminazione e la violenza di genere. Succede a Pieve a Nievole dove l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale 365GiornialFemminile, ha promosso il progetto ’Stereotip-Out’ nelle classi prime della scuola media Galilei. "Parlare di stereotipi e violenza di genere – fanno sapere dal Comune – significa oggi intervenire in modo concreto sulla costruzione culturale delle nuove generazioni, fornendo strumenti di consapevolezza, rispetto e responsabilità". Le attività si sono articolate in tre incontri per ciascuna classe, per un totale di 20 ore complessive, coinvolgendo le classi 1A, 1B, 1C e 1D nelle giornate del 31 marzo, 1° aprile e 8 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concluso il progetto ’Stereotip-Out’

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