Maxi truffa a Roma professoressa raggirata per mezzo milione di euro
Una professoressa di 68 anni è stata truffata a Roma per un importo di 500.000 euro. La donna ha subito il raggiro nel centro della città, ma i dettagli su come sia avvenuta la truffa non sono stati resi noti. La vittima si è rivolta alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. La truffa riguarda un inganno di grande entità e si inserisce in un quadro di episodi simili che si sono verificati recentemente nella capitale.
Una truffa da 500mila euro è stata messa a segno ai danni di una professoressa di 68 anni nel centro di Roma. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, segue il copione ormai noto dei raggiri telefonici, con una variante nel modus operandi che ha portato la vittima a consegnare una cifra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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