Maxi truffa a Roma professoressa raggirata per mezzo milione di euro

Notizia in breve

Una professoressa di 68 anni è stata truffata a Roma per un importo di 500.000 euro. La donna ha subito il raggiro nel centro della città, ma i dettagli su come sia avvenuta la truffa non sono stati resi noti. La vittima si è rivolta alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto. La truffa riguarda un inganno di grande entità e si inserisce in un quadro di episodi simili che si sono verificati recentemente nella capitale.