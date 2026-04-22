Mezzo milione di euro in polvere bianca | il maxi sequestro nel bar della provincia di Roma

Un importante sequestro è stato effettuato in un bar situato nella provincia di Roma, dove sono state trovate circa 500.000 euro in sostanza bianca. Il carico, del valore stimato sul mercato, era destinato, secondo le indagini, alle piazze di spaccio dei comuni a nord della città. La scoperta si inserisce in un'operazione volta a contrastare attività illecite di traffico di droga.

Valore sul mercato mezzo milione di euro. Un ingente carico di polvere bianca destinata presumibilmente alle piazze di spaccio dei comuni a nord della Capitale. La base dell'attività di spaccio in un bar di Capena, comune di poco più di 11mila abitanti della provincia di Roma. Sono infatti sei i.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma. Sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro notificato dai Carabinieri a pericoloso narcotrafficante romanoCronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di... Leggi anche: Bar, pergolati, docce: per l'ex chiosco Madai un bando da oltre mezzo milione di euro Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gratta&Vinci, gioca 5 euro e vince mezzo milione a Roveredo di Guà; In fumo i risparmi di 10 famiglie, conti svuotati per mezzo milione: ex direttore di banca a processo; Dal Comune in campo mezzo milione di euro per il sostegno idrico; Università di Pisa: il bilancio 2025 torna in utile. Cercasi mezzo milione di euro per sistemare le spiagge del Sinis, dopo i danni del maltempoPonticelli e scalinate da rifare, frane e dune crollate: il sindaco di Cabras Andrea Abis chiede risorse alla Regione per riaprire le aree in sicurezza ... linkoristano.it Da Roma alla Spagna, smantellata banda di ladri di gioielli: 21 furti da mezzo milione di euroLa polizia spagnola e italiana hanno arrestato una banda di ladri di gioielli. Provenienti da Roma, hanno messo a segno 21 colpi in tutta la Spagna per un bottino di 500mila euro. Segui le notizie di ... fanpage.it Smascherati due professionisti del buco, autori di un colpo da mezzo milione di euro. La Polizia di Stato di Asti è riuscita a individuare gli autori del furto aggravato in una gioielleria del centro cittadino compiuto lo scorso agosto. - facebook.com facebook #Tg2000 - Spagna, decreto regolarizza mezzo milione di migranti #21aprile #Tv2000 #Spagna #Migranti #Integrazione #DirittiUmani #Europa #Lavoro #Immigrazione @tg2000it x.com