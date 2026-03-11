Oggi la Guardia di finanza ha condotto un'operazione in diverse regioni italiane, tra cui Puglia, coinvolgendo 68 persone indagate per riciclaggio e truffa informatica. Sono stati sequestrati beni e denaro, con un'attenzione particolare alle province di Lecce e Taranto. L'indagine riguarda un giro di riciclaggio stimato in circa un milione e mezzo di euro.

I sequestri hanno riguardato anche indagati nel leccese e nel tarantino. In varie zone d’Italia è stata condotta oggi l’operazione della Guardia di finanza, comando provinciale di Salerno, con l’ipotesi di riciclaggio fra le altre a carico dei 68 indagati a vario titolo. Stando alla contestazione, l’organizzazione di truffatori informatici spacciatisi per operatori bancari induceva cittadini, con la promessa di guadagni, a fornire i dati dei rispettivi conti correnti. Venivano così prelevati indebitamente i soldi da tali conti correnti e venivano depositati in altri conti falsamente bancari, appositamente contraffatti. Secondo l’accusa la truffa è nell’ordine del mlione e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Accusa, riciclaggio: 68 indagati, sequestri anche in Puglia. Truffa informatica da un milione e mezzo di euro Guardia di finanza

Articoli correlati

Accusa, assegno unico a famiglie inesistenti: sequestri in Puglia per circa 1,4 milioni di euro Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica alla...

Roma. Finti affitti per il Giubileo. Truffa da oltre un milione di euro, tre misure cautelari e 19 indagati per truffa e riciclaggioCronache Cittadine ROMA – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari...

Contenuti utili per approfondire Accusa riciclaggio 68 indagati...

Argomenti discussi: Fatture false e 'denaro volante': così i colletti bianchi pulivano i milioni dei narcos di Roma.

Triestina, la Guardia di Finanza in sede: l'accusa è di riciclaggio. Diversi gli indagati(ANSA) – TRIESTE, 04 FEB – La Guardia di Finanza di Trieste, da stamane, ha in corso una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano presso la storica sede cittadina ... tuttomercatoweb.com

Frodi e riciclaggio da 5 miliardi di euro: 281 indagati in ItaliaL’operazione, denominata Cash Back, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro tra ... livesicilia.it