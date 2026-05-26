Maxi piano per strade e marciapiedi di Verona investimenti per 10 milioni di euro

Il Comune di Verona ha avviato il Piano Interventi Strade e Marciapiedi 2026, con un investimento totale di circa 10 milioni di euro. Il progetto riguarda lavori di manutenzione, rifacimento e riqualificazione della rete stradale e dei marciapiedi in diverse zone della città. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle infrastrutture e garantire maggiore sicurezza per utenti e pedoni. I lavori sono stati ufficialmente annunciati e avranno una durata pluriennale.

Il Comune di Verona ha dato ufficialmente il via al Piano Interventi Strade e Marciapiedi 2026, un imponente programma di manutenzione, rifacimento e riqualificazione della rete viaria cittadina che prevede un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. L’ambizioso progetto si estenderà. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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