Maxi-controlli sulla movida | Più agenti in centro Giovani devianze nel mirino

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nel centro città, con un aumento del numero di agenti presenti nelle zone più frequentate da giovani. Sono stati effettuati controlli mirati e verifiche sulle attività commerciali e sui comportamenti dei passanti. Da alcuni mesi, via Pozzo Campana è stata oggetto di interventi specifici, tra cui l’installazione di una telecamera di videosorveglianza e l’illuminazione rafforzata, per contrastare fenomeni di degrado urbano e devianze.

Maggiore illuminazione e una telecamera di videosorveglianza in via Pozzo Campana al centro da mesi di fenomeni di degrado urbano. E’ una delle mosse che sta mettendo in campo l’amministrazione comunale per far fronte al fenomeno della mala-movida che si teme possa ricominciare con l’arrivo della bella stagione. Proseguono dunque e vengono ulteriormente rafforzate le attività di controllo e presidio del territorio da parte della polizia locale nel centro storico e nelle aree maggiormente sensibili della città, con particolare attenzione ai fenomeni di illegalità, uso di sostanze stupefacenti e situazioni di rischio che coinvolgono gruppi giovanili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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