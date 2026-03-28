Ostia maxi-blitz contro l’illegalità e il degrado | 17 arresti sequestrato quasi 1 kg di droga

Nelle ultime 24 ore, i carabinieri del Gruppo di Ostia hanno condotto un’operazione di vasta portata sul territorio del litorale romano e nella zona nord della provincia di Roma. Durante l’intervento sono stati effettuati controlli mirati che hanno portato all’arresto di 17 persone e al sequestro di quasi un chilogrammo di sostanze stupefacenti.

Ostia, 28 marzo 2026 – Nelle ultime 24 ore, i carabinieri del Gruppo di Ostia hanno svolto un massiccio controllo del territorio contro illegalità e degrado che ha interessato il litorale romano e l’intera area nord della provincia capitolina. L’operazione ha visto il dispiegamento strategico di oltre 100 carabinieri supportati dall’alto dai velivoli del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare (Rac) e del Nucleo Elicotteri di Roma-Urbe (Nec), nonché da terra dalle Unità Cinofile per la ricerca di stupefacenti, dalle Api (Aliquote di Pronto Intervento) e dal personale del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), impegnato nelle verifiche presso gli esercizi commerciali e i luoghi della movida. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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