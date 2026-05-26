max pezzali direttore per un numero di topolino

Notizia in breve

Max Pezzali è il nuovo direttore di Topolino nel numero 3680, disponibile in edicola, fumetteria e su Panini. La rivista presenta l’autore delle hit più celebri come protagonista, insieme a personaggi che non smettono di essere letti. La copertina e il contenuto ruotano intorno a questa collaborazione speciale. L’uscita è stata annunciata con una comunicazione ufficiale e il numero è già in vendita.