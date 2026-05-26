Max Pezzali direttore per un numero di Topolino
Max Pezzali è il nuovo direttore di Topolino nel numero 3680, disponibile in edicola, fumetteria e su Panini. La rivista presenta l’autore delle hit più celebri come protagonista, insieme a personaggi che non smettono di essere letti. La copertina e il contenuto ruotano intorno a questa collaborazione speciale. L’uscita è stata annunciata con una comunicazione ufficiale e il numero è già in vendita.
MILANO – Che cosa succede quando l’autore di hit che non smettono mai di essere cantate incontra personaggi che non smettono mai di essere letti? Su Topolino 3680 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 3 giugno – Max Pezzali prende la guida del magazine a fumetti più amato come “Direttore per un numero”. Un incontro inedito tra musica e fumetto, dove l’immaginario degli anni ’90, i tormentoni senza tempo e la cultura pop si intrecciano con le avventure del settimanale edito da Panini Comics. «Ed eccomi qua al timone di un intero numero di Topolino, un sogno che si avvera, come per un bimbo entrare in un negozio di giocattoli e poter prendere qualunque cosa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Topolino – MAX PEZZALI direttore d’eccezione del numero 3680 del settimanale in edicola dal 3 giugnoIl numero 3680 di Topolino, in vendita dal 3 giugno, vede la partecipazione di Max Pezzali come direttore d’eccezione.
Max Pezzali Direttore d’eccezione di TopolinoNel nuovo numero di Topolino, disponibile in edicola e fumetteria, Max Pezzali è il protagonista di una storia speciale.
Temi più discussi: Max Pezzali diventa direttore di Topolino per un numero; Max Pezzali è il direttore del nuovo numero di Topolino; Max Pezzali diventa un papero. Topolino gli dedica un numero intero; Max Pezzali fa la storia: è il nuovo direttore di Topolino per un numero speciale.
Max Pezzali sarà direttore di Topolino per un numero: comicus.it/mainmenu-news/… x.com
Sarà Max Pezzali il direttore per un numero di Topolino! E inevitabilmente l'intero 3680 ne sarà condizionato con storie e altro! (ce ne parla Fumettologica nei commenti) facebook
Max Pezzali sarà direttore di Topolino per un numeroMax Pezzali sarà il direttore di Topolino 3680, per la prima volta il ruolo viene affidato a una figura esterna alla rivista. billboard.it
Max Pezzali diventa un papero. Topolino gli dedica un numero interoAGI - Dalla musica con hit senza tempo, a fumetti senza tempo. Max Pezzali firma il numero in edicola di Topolino. E per la prima volta in assoluto Panini Comics presenta un numero del settimanale int ... msn.com