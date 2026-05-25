Il numero 3680 di Topolino, in vendita dal 3 giugno, vede la partecipazione di Max Pezzali come direttore d’eccezione. La rivista combina le hit musicali più celebri con personaggi di fumetti che continuano a essere letti. Il magazine è disponibile in edicola, fumetteria e su piattaforme online di Panini.

Che cosa succede quando l’autore di hit che non smettono mai di essere cantate incontra personaggi che non smettono mai di essere letti? Su Topolino 3680 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 3 giugno – Max Pezzali prende la guida del magazine a fumetti più amato come “ Direttore per un numero ”. Un incontro inedito tra musica e fumetto, dove l’immaginario degli anni ’90, i tormentoni senza tempo e la cultura pop si intrecciano con le avventure del settimanale edito da Panini Comics. «Ed eccomi qua al timone di un intero numero di Topolino, un sogno che si avvera, come per un bimbo entrare in un negozio di giocattoli e poter prendere qualunque cosa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Topolino – MAX PEZZALI direttore d’eccezione del numero 3680 del settimanale in edicola dal 3 giugno

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