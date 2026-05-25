Max Pezzali Direttore d’eccezione di Topolino

Nel nuovo numero di Topolino, disponibile in edicola e fumetteria, Max Pezzali è il protagonista di una storia speciale. Il cantante, noto per successi che restano nel tempo, si trova a interagire con personaggi che da decenni accompagnano lettori di tutte le età. La rivista presenta una narrazione in cui la musica e la fumettistica si incontrano in modo originale e diretto.

Milano, 25 mag. (askanews) – Che cosa succede quando l’autore di hit che non smettono mai di essere cantate incontra personaggi che non smettono mai di essere letti? Su Topolino 3680 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 3 giugno – Max Pezzali prende la guida del magazine a fumetti più amato come “Direttore per un numero”. Un incontro inedito tra musica e fumetto, dove l’immaginario degli anni ’90, i tormentoni senza tempo e la cultura pop si intrecciano con le avventure del settimanale edito da Panini Comics. «Ed eccomi qua al timone di un intero numero di Topolino, un sogno che si avvera, come per un bimbo entrare in un negozio di giocattoli e poter prendere qualunque cosa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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