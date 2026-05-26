Mauro Laus fine della parentopoli ? Chiesta l' archiviazione per l' onorevole Pd e gli altri indagati del caso Rear

La procura di Torino ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla cooperativa Rear, coinvolta in un caso di infedeltà patrimoniale e malversazione di fondi pubblici. Tra gli indagati ci sono anche un deputato del Partito Democratico e altri soggetti. La richiesta di archiviazione riguarda le accuse di gestione irregolare e utilizzo improprio di risorse pubbliche. La decisione finale spetta ora al giudice, che dovrà valutare se procedere o meno con il procedimento.

La procura di Torino ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per infedeltà patrimoniale e malversazione di erogazioni pubbliche sulla cooperativa torinese Rear. Lo ha reso noto oggi, 26 maggio 2026, l'Ansa. Tra gli indagati ci sono l'onorevole del Partito Democratico Mauro Laus, diversi suoi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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