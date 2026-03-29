Un procedimento giudiziario riguardante un’alluvione avvenuta a Traversara ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per dieci persone, mentre per altri due indagati è stata chiesta l’archiviazione. La richiesta è stata presentata presso l’ufficio del giudice dell’udienza preliminare. La vicenda riguarda le responsabilità legate all’evento alluvionale che si è verificato nel comune di Ravenna.

Ravenna, 29 marzo 2026 – La richiesta di rinvio a giudizio per i primi dieci indagati ha raggiunto l’ufficio gup. A questo punto si è in attesa della data dell’udienza preliminare con le relative comunicazioni sia ai diretti interessati che alle potenziali parti offese. Le posizioni degli ultimi due dei 12 accusati sono state invece stralciate in vista di archiviazione. La procura ha dunque esercitato quella che in gergo giuridico si chiama azione penale per quanto riguarda l ’inchiesta sull’ultima delle tre alluvioni che nel giro di un anno e mezzo avevano flagellato il territorio ravennate: quella dell’autunno 2024. In 2 verso l’archiviazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvione a Traversara: “Processatene 10”. Per gli altri 2 indagati chiesta l’archiviazione

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