Mario Laus fine della parentopoli ? Chiesta l' archiviazione per l' onorevole Pd e gli altri indagati del caso Rear

Notizia in breve

La procura di Torino ha richiesto l’archiviazione dell’indagine sulla cooperativa Rear, coinvolta in un caso di infedeltà patrimoniale e malversazione di fondi pubblici. Tra gli indagati figura un esponente del Partito Democratico, Mario Laus, e altri soggetti. L’inchiesta, che aveva portato a sospetti di favoritismi e gestione irregolare, si conclude con la richiesta di archiviazione. La decisione finale spetterà al giudice, che valuterà se archiviare o proseguire con il procedimento.