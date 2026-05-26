Mauro Di Maggio 30 anni di carriera all' Auditorium Parco della Musica

Il 10 dicembre, sul palco del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, si terrà un concerto intitolato 1996–2026 Celebration. L’evento segna i trent’anni di attività musicale di un artista che ha iniziato la carriera nel 1996. Durante la serata, verranno eseguiti brani che ripercorrono il suo percorso artistico, con un focus anche sui lavori più recenti.

Mauro Di Maggio celebra trent’anni di musica con un appuntamento speciale: il 10 dicembre sarà sul palco del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma con 1996–2026 Celebration, un concerto evento per ripercorrere il suo percorso artistico con uno sguardo al presente e ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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