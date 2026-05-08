Max Giusti in Quaranta e sto! all' Auditorium Parco della Musica

Max Giusti torna a esibirsi nell'estate 2026 con lo spettacolo “Quaranta e sto!” all'Auditorium Parco della Musica. Durante le serate, l'artista presenta monologhi e aneddoti che ripercorrono i suoi 40 anni di carriera, alternando pezzi storici a nuovi contenuti nati durante la tournée. Lo spettacolo si concentra sulla narrazione di esperienze personali e sul racconto di momenti di palco, offrendo un’occasione di intrattenimento con un mix di vecchi e nuovi materiali.

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Max Giusti torna sul palco nell'estate 2026 con “Quaranta e sto!”.Lo showman racconta aneddoti e monologhi di 40 anni di palco, dove si lascia andare a delle confidenze più particolari, portando in scena cavalli di battaglia ormai dimenticati e le novità sorte durante la lunga tournée, nuovi.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Max Richter, il compositore e musicista all'Auditorium Parco della MusicaDopo un acclamato tour mondiale che ha fatto tappa in Italia quest’estate, il celebre compositore e musicista britannico Max Richter torna a Roma con... Jazz Campus Orchestra all'Auditorium Parco della MusicaLa Jazz Campus Orchestra entra in orbita con una nuova astronave di suoni, pronta a esplorare mondi lontani e ancora sconosciuti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Max Giusti, erede totale di Gerry Scotti: il nuovo programma (che spaventa Liorni). Cos’è The Money Drop; The Money Drop a caccia del milione di euro: Max Giusti al posto di Gerry Scotti nel game show di Canale 5; Max Giusti a Fano: Bollicine al Teatro della Fortuna da giovedì 7 maggio; The Wall 2026: tutto sulle nuove puntate con Max Giusti. Sinner-Alcaraz, Max Giusti: Ecco le 10 regole per godersi il Big Match in tv(Adnkronos) – Max Giusti oggi condurrà su Canale 5 l’ultimo appuntamento di stagione di ‘Caduta Libera’. Ma prima, alle 15, per nessun motivo, da grande tifoso e giocatore di tennis, si perderà la fin ... msn.com Montecatini, Max Giusti in scena con 'Bollicine update'Montecatini, 28 gennaio 2026 - Lo showman Max Giusti, celebra il successo del tour nazionale con una nuova, scintillante edizione del suo spettacolo simbolo. Dopo una tournée trionfale che ha ... lanazione.it "Bollicine", Max Giusti in scena a Fano. Leggi l'articolo su www.corriereproposte.it, link diretto https://www.corriereproposte.it/evento/7-teatro-e-danza/157395-bollicine-,-max-giusti-in-scen.html AMAT facebook